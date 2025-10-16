Londra leader indigeno brasiliano ringrazia re Carlo per sostegno a difesa dell' Amazzonia

Re Carlo III ha ricevuto i ringraziamenti di un anziano leader indigeno per il suo impegno nella protezione dell’Amazzonia. Il sovrano britannico ha incontrato il capo Raoni Metuktire durante un ricevimento organizzato a St James’s Palace, a Londra. Il leader tribale brasiliano, che si ritiene abbia circa 90 anni, ha parlato con il re attraverso un traduttore. Lo ha ringraziato sottolineando la necessità di fermare la deforestazione e proteggere le persone, la flora e la fauna dell’ Amazzonia. Il re ha dato una pacca sulla spalla al suo ospite e gli ha detto: “Stiamo facendo del nostro meglio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

