L'omicidio di Pierluigi Beghetto l'ex assessore ucciso per il pellet | confermati 24 anni al suo vicino di casa
La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 24 anni di carcere per Luciano Biffi, l'uomo che nel 2024 ha ucciso il vicino di casa ed ex assessore Pierluigi Beghetto a Esino Lario (Lecco) per alcuni sacchi di pellet. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
ViterboNews 24. . Omicidio di Caprarola: in aula emergono altri dettagli Annullata multa elevata dall'autovelox in superstrada, non era omologato Torre civica: il 15 ottobre saranno affidati i lavori Civita Castellana: passaggio nella diocesi della Madonna - facebook.com Vai su Facebook
L’omicidio di Pierluigi Beghetto, l’ex assessore ucciso per il pellet: confermati 24 anni al suo vicino di casa - La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 24 anni di carcere per Luciano Biffi, l'uomo che nel 2024 ha ucciso il vicino di casa ed ex assessore ... Da fanpage.it
Uccise il vicino di casa per il pellet. Confermati 24 anni in Appello - Omicidio Beghetto a Esino Lario, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Luciano Biffi (nella foto): 24 anni di reclusione e risarcimento delle parti ... Segnala msn.com
ESINO. CONFERMATA IN APPELLO LA CONDANNA A 24 ANNI PER IL KILLER DI BEGHETTO - MILANO – La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 24 anni di reclusione per Luciano Biffi, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Pierluigi Beghetto, ex assessore di Esino ... Riporta lecconews.news