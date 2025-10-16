L' omicidio di Palermo al centro di una riunione in Prefettura Gli amici di Paolo Taormina davanti al carcere urlano | ' Giustizia'

Una città ferita si interroga sul proprio futuro dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso davanti al locale di famiglia. Questa mattina, mentre un lungo corteo di amici e parenti ha accompagnato la bara del ragazzo dalla Cattedrale fino al cimitero di Santa Maria di Gesù, le strade di Palermo si sono riempite di dolore, rabbia e invocazioni di giustizia. Durante il tragitto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'omicidio di Palermo al centro di una riunione in Prefettura. Gli amici di Paolo Taormina davanti al carcere urlano: 'Giustizia'

Contenuti che potrebbero interessarti

Omicidio a Palermo: lo Stato interviene con tre zone rosse Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, guidato dal Prefetto Mariani, ha stabilito misure straordinarie per tre aree della città, considerate di alta priorità per intensificare il controllo del territorio. - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, omicidio Paolo Taormina: l’assassino confessa e spuntano nuovi dettagli dalle telecamere - X Vai su X

L'omicidio di Palermo al centro di una riunione in Prefettura. Gli amici di Paolo Taormina davanti al carcere urlano: 'Giustizia' - Una città ferita si interroga sul proprio futuro dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso davanti al locale di famiglia. Scrive gazzettadelsud.it

Presto a Palermo le zone rosse: Daspo per i pregiudicati e più forze dell'ordine - Nel centro storico sono state individuate 3 aree ad alta sorveglianza: ecco le vie e le piazze interessate dal provvedimento. Secondo rainews.it

Sicurezza urbana, alla Prefettura di Palermo una riunione col Comitato per l’Ordine: strategie per una maggiore prevenzione - Nella mattinata odierna, ha avuto luogo presso la Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale è stata esaminata la situazione della ... ilsicilia.it scrive