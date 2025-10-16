L’omicidio di Bovisio | Stella chiamava spesso e ci raccontava le violenze che subiva da Marco

"L’ho fatto per difendermi, mi aveva preso a schiaffi e fatto cadere a terra. Allora ho preso il coltello dal cassetto della cucina e di istinto mi sono girata e l’ho colpito". È quanto un carabiniere intervenuto nell’immediatezza del fatto sostiene che gli ha riferito Stella Ovidia Boggio, la 33enne che la notte del 6 gennaio ha ucciso con un’unica coltellata al cuore il compagno 38enne Marco Magagna, di Arese, dopo l’ennesimo litigio nella mansarda dove vivevano a Bovisio Masciago. La donna, che si trova agli arresti domiciliari, rischia l’ergastolo perché è imputata di omicidio volontario aggravato dalla relazione con la vittima al processo davanti alla Corte di Assise di Monza, che ieri è entrato nel vivo con le prime testimonianze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

