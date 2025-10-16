Lombardia verso la bonifica totale dell' amianto entro il 2027

Milanotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le superfici in cemento-amianto della Lombardia dovrebbero essere rimosse entro il 2027. È una stima di Arpa, contenuta nella relazione sullo stato d'attuazione della legge regionale 172003 sulla bonifica dall'amianto, illustrata mercoledì in commissione ambiente del consiglio regionale.I. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

lombardia verso bonifica totaleLombardia verso la bonifica totale dell'amianto entro il 2027 - I dati del rapporto Arpa sull'applicazione della legge sulla bonifica da amianto. Scrive milanotoday.it

lombardia verso bonifica totaleBonifica amianto in Lombardia: rimozione totale entro il 2027. Oltre 50 milioni di incentivi regionali - È quanto emerge dalle previsioni aggiornate di ARPA (Agenzia Regionale per la Prot ... Da varese7press.it

Fondi da Regione Lombardia per Consorzi di Bonifica - “Il bando regionale per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue e l’ampliamento di altre già esistenti rappresenta un passo avanti verso una maggiore razionalizzazione del reticolo ... Riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Lombardia Verso Bonifica Totale