Lombardia verso la bonifica totale dell' amianto entro il 2027
Tutte le superfici in cemento-amianto della Lombardia dovrebbero essere rimosse entro il 2027. È una stima di Arpa, contenuta nella relazione sullo stato d'attuazione della legge regionale 172003 sulla bonifica dall'amianto, illustrata mercoledì in commissione ambiente del consiglio regionale.I. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Regionali Veneto, FdI si tira indietro ma chiede la Lombardia. E Romeo va su tutte le furie Verso il voto: https://buff.ly/9Tvvjxv - facebook.com Vai su Facebook
Analisi Percorso Il Lombardia 2025 – Da Como verso Bergamo passando per 6 salite, 4400 metri di dislivello e un temibile strappo finale - X Vai su X
Lombardia verso la bonifica totale dell'amianto entro il 2027 - I dati del rapporto Arpa sull'applicazione della legge sulla bonifica da amianto. Scrive milanotoday.it
Bonifica amianto in Lombardia: rimozione totale entro il 2027. Oltre 50 milioni di incentivi regionali - È quanto emerge dalle previsioni aggiornate di ARPA (Agenzia Regionale per la Prot ... Da varese7press.it
Fondi da Regione Lombardia per Consorzi di Bonifica - “Il bando regionale per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue e l’ampliamento di altre già esistenti rappresenta un passo avanti verso una maggiore razionalizzazione del reticolo ... Riporta bergamonews.it