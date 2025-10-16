lombardia impianti risalita a 8 euro per chi compra ticket olimpiadi

Milano, 16 ott. (askanews) - Una sola tessera per sciare in tutta la Lombardia, con formule flessibili e sconti per i più giovani. A margine di Apreski - Milano Mountain Show, la sottosegretaria regionale con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha illustrato la Ski'n Lombardia, una card unica nel panorama italiano che unisce 27 comprensori e oltre 300 impianti di risalita. "Abbiamo stanziato 200mila euro - spiega - per permettere ai giovani di acquistarla a soli 8 euro, anche in abbinamento al biglietto olimpico". "Abbiamo lo Ski'n Lombardia che è un'unica tessera ed è un unicum in Italia che raccoglie tutti i comprensori - spiega Picchi -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

