Lombardia assalto con esplosivi ai bancomat | arrestate sei persone

Tgcom24.mediaset.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sgominata una banda di ladri che si era specializzata in assalti ai bancomat: in sei sono stati arrestati (5 in carcere, 1 ai domiciliari) dai militari del Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa della Compagnia di Sondrio. Cinque di loro sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti commessi in danno a postazioni ATM utilizzando gli esplosivi, con il concorso di un sesto indagato, contro grandi negozi come Ovs, Lidl, Md, e aziende del settore dei trasporti e edili, nelle province di Sondrio, Brescia, Bergamo e Monza Brianza. Le indagini sono iniziate a seguito del furto della postazione bancomat della banca Crédite Agricole del comune di Albosaggia (Sondrio), avvenuto la notte del 15 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

