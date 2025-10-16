Lollobrigida | La deroga sulla pesca alle vongole è una grande vittoria

Francesco Lollobrigida ROMA – La deroga sulla pesca alle vongole sotto taglia nell’Adriatico, sancita dal voto della Commissione Pesca del Parlamento europeo, “è una grande vittoria”. A dirlo, in una nota, è il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sottolineando che l’Italia ha incassato 22 sì contro i 3 voti raccolti da chi si opponeva alla deroga. “È un’ottima notizia – commenta il ministro Lollobrigida – il voto della commissione pesca del Parlamento europeo per consentire ai nostri pescatori dell’Adriatico di prelevare per ulteriori cinque anni vongole con un calibro minimo di 22 mm. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

