Lollobrigida | La deroga sulla pesca alle vongole è una grande vittoria
Francesco Lollobrigida ROMA – La deroga sulla pesca alle vongole sotto taglia nell’Adriatico, sancita dal voto della Commissione Pesca del Parlamento europeo, “è una grande vittoria”. A dirlo, in una nota, è il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sottolineando che l’Italia ha incassato 22 sì contro i 3 voti raccolti da chi si opponeva alla deroga. “È un’ottima notizia – commenta il ministro Lollobrigida – il voto della commissione pesca del Parlamento europeo per consentire ai nostri pescatori dell’Adriatico di prelevare per ulteriori cinque anni vongole con un calibro minimo di 22 mm. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DIRETTA | Question time alla Camera con i ministri Nordio, Lollobrigida e Calderoli #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Lollobrigida: “La deroga sulla pesca alle vongole è una grande vittoria” - La deroga sulla pesca alle vongole sotto taglia nell'Adriatico, sancita dal voto della Commissione Pesca del Parlamento europeo, "è una grande ... Segnala lopinionista.it
Lollobrigida, deroga sulla pesca alle vongole è grande vittoria - La deroga sulla pesca alle vongole sotto taglia nell'Adriatico, sancita dal voto della Commissione Pesca del Parlamento europeo. Si legge su ansa.it
Lollobrigida: da Pe deroga taglia minima pesca vongole in Italia - (askanews) – La Commissione Pesca del Parlamento Europeo ha approvato il regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento 2019/1241 del Parlamento e del Consiglio per q ... Si legge su msn.com