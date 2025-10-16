L’Olimpia deve svoltare Un’altra chance in Lituania Ma sarà ancora emergenza
Forse l’errore è che non si può vivere solo di ricordi o di sogni covati e mai realizzati. Il presente è quello da vivere ed è quello che dice che l’ Olimpia non è una squadra da alte sfere europee, ma solo una formazione che in Eurolega ha diritto di cittadinanza per esaltarsi per qualche notte speciale, senza pensare a qualcosa di più. Così, probabilmente, i tifosi la vivrebbero meglio, perché la notte dei 53 punti di Monaco di Baviera, al contrario, può essere solo uno strazio. Come non può bastare dire che anche i campioni d’Europa in carica del Fenerbahce hanno vinto solo 1 gara su 4. Non se ne fa solo una questione di puri risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
A Kaunas, “l’Olimpia deve ripartire dall’impegno difensivo” l’Olimpia ha lasciato Monaco verso l’ora di pranzo per volare in Lituania e allenarsi all’ora di cena in vista della gara con lo Zalgiris che a sua volta ha incassato a Belgrado la prima sconfitta della sua - X Vai su X
Dan Peterson: «L'Olimpia deve fare i conti con due realtà: infortuni e blackout» - facebook.com Vai su Facebook