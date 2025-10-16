L' Oktoberfest all' Osteria della Posta di Borghetto | Le immagini
Iniziato alla grande anche all'Osteria della Posta di Borghetto l'Oktoberfest! Musica, cucina, birra e come sempre tanta voglia di far festa! L'Oktoberfest. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
