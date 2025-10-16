lo zar e il terrorista stretta di mano al cremlino

Dopo essersi per anni combattuti, sia pure a distanza, Vladimir Putin e Mohammed al-Sharaa, ora presidente ad interim della Siria ma prima comandante delle formazioni islamiste di Hayat Tahrir al Sham, si sono stretti la mano al Cremlino. Un primo incontro ufficiale dopo quasi un anno di relazioni grigie e scarse, dovuto all’appoggio che la Russia per quasi un decennio ha fornito a Bashar al-Assad. Appoggio che si realizzava anche nel bombardare le basi degli uomini di Al Jolani. Questi precedenti, però, nella politica internazionale contano poco quando subentrano gli interessi. E Russia e Siria, oggi, hanno interessi strategici ed economici che spingono a ristabilire relazioni decenti a dispetto del passato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

