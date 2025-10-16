Lo spettacolo Ahmen apre la nuova stagione al Teatro Fucina Machiavelli

Un giovane migrante del Punjab tenta di ricongiungersi alla moglie lontana. Il mare che li divide è fatto di carte, documenti e marche da bollo. Queste le premesse dello spettacolo portato in scena questo sabato 18 ottobre alle 21 in Fucina Machiavelli, dalla compagnia under35 Cromo Collettivo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

