Lo smartphone Honor con braccio robotico

Wired.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiamato non a caso Robot Phone, il concept del brand cinese piazza la fotocamera su un'appendice movibile. 🔗 Leggi su Wired.it

lo smartphone honor con braccio robotico

© Wired.it - Lo smartphone Honor con braccio robotico

Approfondisci con queste news

smartphone honor braccio roboticoHonor Robot Phone è il telefono con braccio robotico AI - All’inizio c’era iPhone, poi è stata la volta degli smartphone AI e ora, nell’ultima tappa dell’evoluzione, arriva il Robot Phone di Honor . Secondo macitynet.it

smartphone honor braccio roboticoHonor stupisce con Robot Phone, smartphone con fotocamera su braccio meccanico - Honor prepara uno smartphone con fotocamera su braccio meccanico, pensato per valorizzare le funzioni di intelligenza artificiale. Segnala hwupgrade.it

smartphone honor braccio roboticoHonor Robot Phone mostra cosa è possibile fare con una fotocamera su un braccio robotico intelligente - Il telefono robot Honor ha probabilmente una delle fotocamere più innovative di qualsiasi altro smartphone, perché Honor monta semplicemente la fotocamera principale su un braccio robotico. Secondo notebookcheck.it

Cerca Video su questo argomento: Smartphone Honor Braccio Robotico