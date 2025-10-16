Livorno stop a uscita storico mensile satirico Il Vernacoliere dopo numero di novembre direttore Cardinali | In attesa di tempi migliori
Fondato nel 1961 con il nome “Livornocronaca”, il periodico assunse la sua forma attuale nel 1982, divenendo presto un punto di riferimento per la satira italiana, celebre per i suoi titoli irriverenti e per un linguaggio diretto, spesso in vernacolo livornese Stop a “Il Vernacoliere”, lo sto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Livorno nonstop di ottobre sarà in distribuzione da lunedì 13 Scusate per il ritardo! Questo mese vi aspettano tante notizie di attualità, storia e arte! Abbonati subito e ricevi a casa la tua copia gratuita: www.livornononstop.it oppure scegli il distributore più vic - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, blocco accesso al porto di Livorno: stop traffico commerciale - X Vai su X
Proteste dei ProPal, bloccato l'accesso al porto di Livorno: stop al traffico commerciale - Traffico commerciale completamente bloccato in ingresso e uscita dalla zona nord del porto di Livorno con lunghe file di mezzi pesanti e Tir intrappolati tra ... Lo riporta msn.com