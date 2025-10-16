Livorno | Scuole d' infanzia dal 3 novembre ecco il prolungamento dell' orario | iscrizione attività e costi

Importante novità per quanto riguarda le scuole d'infanzia comunali di Livorno dove a partire dal 3 novembre sarà attivato il servizio di prolungamento dell’orario. Le famiglie che ne faranno richiesta potranno usufruire di un’uscita posticipata, dalle 16.30 alle 17, rispetto a quella attuale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

