Livorno il Vernacoliere sospende le pubblicazioni | Dopo il numero di novembre ci fermiamo
Una notizia che mai nessuno avrebbe voluto leggere: il Vernacoliere, simbolo di Livorno e giornale satirico più longevo e conosciuto in Italia, sospende le pubblicazioni. L'annuncio è arrivato direttamente dal direttore Mario Cardinali che ha fatto sapere come quello di novembre sarà l'ultimo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondisci con queste news
Livorno, 30 settembre 2025 – La Pro Loco di Montenero e il Ristorante Conti in piazza delle Carrozze invitano alla Festa della Madonna del Rosario domenica 5 ottobre a partire dalle 11 con musica, vernacolo, arte e buona cucina. Enrico Faggioni e Doranna - facebook.com Vai su Facebook
Il Vernacoliere chiude: la rivista della satira rossa sospende le pubblicazioni - Lo ha annunciato sui social il fondatore e direttore della storica rivista ... Scrive iltempo.it
Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni. Finisce (per ora) un’era. L’addio di Mario Cardinali - La lunga lettera dello storico direttore a collaboratori e lettori: “Dopo 65 anni sono un po’ stanchino. Riporta lanazione.it
Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni: novembre sarà l'ultimo numero - L'annuncio del direttore e fondatore Mario Cardinali: "Nessuno è eterno" ... Scrive today.it