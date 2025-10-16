Livorno campagna contro l' abbandono di deiezioni canine in strada | Rispettiamo il decoro urbano
Si chiama “Attimi di raccoglimento” la nuova campagna di sensibilizzazione che il Comune di Livorno e Aamps, in collaborazione con la polizia municipale, rivolgono con ironia ai padroni dei cani con l’intento di averne il supporto diretto nel contrastare l’abbandono in strada delle deiezioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
