LIVE Zalgiris-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | serve una reazione per uscire dalla prima mini-crisi

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Zalgiris-Olimpia Milano, incontro valido per la quinta giornata di Eurolega 20252026 di basket. La compagine di Ettore Messina è chiamata ad una reazione. Le tre sconfitte nei primi quattro turni della massima competizione continentale fanno storcere il naso ai tifosi delle Scarpette Rosse. La trasferta lituana nasconde non poche insidie. Zalgiris ha ottenuto fin qui tre successi al netto di una sola sconfitta, giunta martedì con i serbi della Stella Rossa. La squadra di Kaunas è inoltre a punteggio pieno nel corrispettivo campionato nazionale, Coach Messina nutre l'obiettivo di scrollarsi di dosso tutte le pressioni.

