LIVE Zalgiris-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | poco meno di venti minuti alla palla a due
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 I lituani vantano numerosi giocatori di livello, quali Sylvain Francisco e Nigel Williams-Goss. 18.49 Si prospetta un duro match per l’Olimpia Milano. Booker e compagni dovranno sicuramente alzare la percentuale dei tiri, fondamentale che è mancato nella partita di martedì. 18.47 Ultime settimane contraddistinte da un’emergenza infortuni: per Milano, oltre a Zach LeDay e Josh Nebo, si è aggiunto nelle ultime ore anche Lorenzo Brown. L’esperta guardia ha riportato una lesione del gemello mediale della gamba sinistra nella scorsa sfida contro il Bayern. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano: i 12 di Ettore Messina @Sportando - X Vai su X
L’Olimpia Milano cade anche a Monaco di Baviera! Gli uomini di Messina pagano percentuali bassissime al tiro (3/19 da tre) e scivolano 1-3 in Eurolega! Le Scarpette Rosse tornano in campo giovedì a Kaunas contro lo Zalgiris! #Eurolega - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Zalgiris-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: poco meno di venti minuti alla palla a due - 42 L'Olimpia di Ettore Messina vola in Lituania per riscattare un inizio di stagione tutt'altro che ... Secondo oasport.it
Zalgiris-Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19 - Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19 ... Segnala sport.sky.it
Diretta Zalgiris Milano/ Streaming video tv: un grande inizio per i lituani! (Eurolega, oggi 16 ottobre 2025) - Diretta Zalgiris Milano streaming video tv: per l'Olimpia c'è una trasferta insidiosa a Kaunas, i lituani sono partiti benissimo in questa Eurolega. Da ilsussidiario.net