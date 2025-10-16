LIVE Zalgiris-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | poco meno di venti minuti alla palla a due

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 I lituani vantano numerosi giocatori di livello, quali Sylvain Francisco e Nigel Williams-Goss. 18.49 Si prospetta un duro match per l’Olimpia Milano. Booker e compagni dovranno sicuramente alzare la percentuale dei tiri, fondamentale che è mancato nella partita di martedì. 18.47 Ultime settimane contraddistinte da un’emergenza infortuni: per Milano, oltre a Zach LeDay e Josh Nebo, si è aggiunto nelle ultime ore anche Lorenzo Brown. L’esperta guardia ha riportato una lesione del gemello mediale della gamba sinistra nella scorsa sfida contro il Bayern. 🔗 Leggi su Oasport.it

