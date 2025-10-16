LIVE Zalgiris-Olimpia Milano 78-89 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | grande reazione dell’EA7 arriva la seconda vittoria in un campo complicato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 FINISCE QUI!! Zalgiris-Olimpia Milano 78-89. Gli uomini di Ettore Messina espugnano Kaunas con una prova da grande squadra! 78-89 Tubelis da tre, ma ormai Messina può tirare un sospiro di sollievo. 75-89 Bolmaro attacca con un complicato tiro in rotazione e segna. 75-87 Pressing costante dei lituani che non porta risultati, Bolmaro tenta un tiro difficilissimo sulla sirena. Palla che pizzica il ferro, arriva però Ellis a chiudere la pratica. 75-85 Williams-Goss con il gancio. 73-85 GUDURICCCC!!!!!! A lavorare contro Tubelis, poi la tripla sulla sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it
