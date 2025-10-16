CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-56 Contropiede dello Zagiris, Lo apre per Francisco che va di tripla. 56-56 Francisco imprendibile con la palla alle mani, meno dalla lunetta. Ancora 12 per il transalpino. 55-56 Attacco da manuale per Milano, conclude da due Booker. 55-54 12 per Francisco dalla lunetta. Olimpia che ha già superato la soglia dei punti realizzati contro il Bayern Monaco (53). 54-54 Ellis ci pensa e poi va a bersaglio. Si pensava ad una tripla, ma il giocatore era all’interno dell’area d’attacco. 54-52 Bolmaro scambia con Shields e lascia andare il braccio. Tripla del -2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Zalgiris-Olimpia Milano, 59-56 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sostanziale equilibrio nel terzo quarto