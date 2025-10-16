LIVE Zalgiris-Olimpia Milano 42-39 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Shields rimette in corsa l’EA7 a breve l’inizio del secondo tempo

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Alla ripresa, fondamentale sarà ripartire da dove si era finito. Un pizzico di cattiveria in più non guasterebbe, i lituani hanno prevalso su ciò in vari momenti della partita. 19.57 Dato confortante per Milano giunge dalla percentuale dei tiri da tre. Il 50% provvisorio che tiene in partita la compagine di Ettore Messina. 19.55 Arnas Butkevicius l’uomo che ha esaltato tutto il palazzetto. Ben 67 da tre punti, 20 totali e career high già superato. 19.53 Olimpia che si era trovata addirittura a -16 dai rivali, poi Shields ed una buona fase difensiva hanno rimesso in corsa l’EA7. 🔗 Leggi su Oasport.it

live zalgiris olimpia milano 42 39 eurolega basket 2026 in diretta shields rimette in corsa l8217ea7 a breve l8217inizio del secondo tempo

© Oasport.it - LIVE Zalgiris-Olimpia Milano, 42-39 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Shields rimette in corsa l’EA7, a breve l’inizio del secondo tempo

Scopri altri approfondimenti

live zalgiris olimpia milanoLIVE Zalgiris-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: poco meno di venti minuti alla palla a due - 42 L'Olimpia di Ettore Messina vola in Lituania per riscattare un inizio di stagione tutt'altro che ... Scrive oasport.it

live zalgiris olimpia milanoZalgiris-Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19 - Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19 ... Da sport.sky.it

live zalgiris olimpia milanoDiretta Zalgiris Milano/ Streaming video tv: un grande inizio per i lituani! (Eurolega, oggi 16 ottobre 2025) - Diretta Zalgiris Milano streaming video tv: per l'Olimpia c'è una trasferta insidiosa a Kaunas, i lituani sono partiti benissimo in questa Eurolega. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Zalgiris Olimpia Milano