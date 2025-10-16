LIVE Zalgiris-Olimpia Milano 42-39 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Shields rimette in corsa l’EA7 a breve l’inizio del secondo tempo
19.57 Dato confortante per Milano giunge dalla percentuale dei tiri da tre. Il 50% provvisorio che tiene in partita la compagine di Ettore Messina. 19.55 Arnas Butkevicius l'uomo che ha esaltato tutto il palazzetto. Ben 67 da tre punti, 20 totali e career high già superato. 19.53 Olimpia che si era trovata addirittura a -16 dai rivali, poi Shields ed una buona fase difensiva hanno rimesso in corsa l'EA7.
