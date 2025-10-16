LIVE Zalgiris-Olimpia Milano 42-39 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Shields rimette in corsa l’EA7 a breve l’inizio del secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Alla ripresa, fondamentale sarà ripartire da dove si era finito. Un pizzico di cattiveria in più non guasterebbe, i lituani hanno prevalso su ciò in vari momenti della partita. 19.57 Dato confortante per Milano giunge dalla percentuale dei tiri da tre. Il 50% provvisorio che tiene in partita la compagine di Ettore Messina. 19.55 Arnas Butkevicius l’uomo che ha esaltato tutto il palazzetto. Ben 67 da tre punti, 20 totali e career high già superato. 19.53 Olimpia che si era trovata addirittura a -16 dai rivali, poi Shields ed una buona fase difensiva hanno rimesso in corsa l’EA7. 🔗 Leggi su Oasport.it

