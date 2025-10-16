LIVE Zalgiris-Olimpia Milano 21-13 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | uomini di Messina costretti a rincorrere
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-15 Sontuosa tripla di Butkevicus!! In arretramento da posizione siderale, quinta tripla di giornata che fermenta la Žalgirio Arena. 28-15 Due su due per Bolmaro. 28-13 Ancora Butkevicus. Ruba palla sulla costruzione degli ospiti e va a schiacciare indistubato. 44 da tre per Arnas Butkevicus. 26-13 Fadeaway letale dall’angolo di Butkevicus. Time out inevitabile per Milano. 23-13 Tentativo di allungo dei padroni di casa, 22 per Brazdeikis. 19.25 Pochi attimi al via del secondo quarto. 21-13 Chiusura di quarto drammatica per Milano. Guduric si impappina e perde la palla, transizione a segno dello Zalgiris con il solito Butkevicus a finalizzare da tre. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano: i 12 di Ettore Messina @Sportando - X Vai su X
L’Olimpia Milano cade anche a Monaco di Baviera! Gli uomini di Messina pagano percentuali bassissime al tiro (3/19 da tre) e scivolano 1-3 in Eurolega! Le Scarpette Rosse tornano in campo giovedì a Kaunas contro lo Zalgiris! #Eurolega - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Zalgiris-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: poco meno di venti minuti alla palla a due - 42 L'Olimpia di Ettore Messina vola in Lituania per riscattare un inizio di stagione tutt'altro che ... Si legge su oasport.it
Zalgiris-Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19 - Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19 ... Scrive sport.sky.it
Diretta Zalgiris Milano/ Streaming video tv: un grande inizio per i lituani! (Eurolega, oggi 16 ottobre 2025) - Diretta Zalgiris Milano streaming video tv: per l'Olimpia c'è una trasferta insidiosa a Kaunas, i lituani sono partiti benissimo in questa Eurolega. Si legge su ilsussidiario.net