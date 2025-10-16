LIVE Zalgiris-Olimpia Milano 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia la sfida uomini di Messina chiamati ad una reazione

16 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Subito Bolmaro da tre sul servizio di Shields. PRIMO QUARTO 18.58 Atmosfera magica a Kaunas, pochi attimi alla palla a due. 18.56 Questi i quintetti iniziali: Zalgiris schiera Sleva, Ulanovas, Wright, Williams-Goss e Francisco. Booker, Ricci, Bolmaro, Mannion e Shield lo starter team scelto da Messina. 18.55 Ci stiamo avvicinando all’inizio del match, l’infuocata Žalgirio Arena è pronta a sostenere i padroni di casa verso il quarto successo della competizione. 18.53 Oltre alla finalizzazione, gli uomini di Messina dovranno concentrarsi sulla difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

