LIVE Zalgiris-Olimpia Milano 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia la sfida uomini di Messina chiamati ad una reazione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Subito Bolmaro da tre sul servizio di Shields. PRIMO QUARTO 18.58 Atmosfera magica a Kaunas, pochi attimi alla palla a due. 18.56 Questi i quintetti iniziali: Zalgiris schiera Sleva, Ulanovas, Wright, Williams-Goss e Francisco. Booker, Ricci, Bolmaro, Mannion e Shield lo starter team scelto da Messina. 18.55 Ci stiamo avvicinando all’inizio del match, l’infuocata Žalgirio Arena è pronta a sostenere i padroni di casa verso il quarto successo della competizione. 18.53 Oltre alla finalizzazione, gli uomini di Messina dovranno concentrarsi sulla difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano: i 12 di Ettore Messina @Sportando - X Vai su X
L’Olimpia Milano cade anche a Monaco di Baviera! Gli uomini di Messina pagano percentuali bassissime al tiro (3/19 da tre) e scivolano 1-3 in Eurolega! Le Scarpette Rosse tornano in campo giovedì a Kaunas contro lo Zalgiris! #Eurolega - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Zalgiris-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: poco meno di venti minuti alla palla a due - 42 L'Olimpia di Ettore Messina vola in Lituania per riscattare un inizio di stagione tutt'altro che ... Lo riporta oasport.it
Zalgiris-Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19 - Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19 ... Riporta sport.sky.it
Diretta Zalgiris Milano/ Streaming video tv: un grande inizio per i lituani! (Eurolega, oggi 16 ottobre 2025) - Diretta Zalgiris Milano streaming video tv: per l'Olimpia c'è una trasferta insidiosa a Kaunas, i lituani sono partiti benissimo in questa Eurolega. Secondo ilsussidiario.net