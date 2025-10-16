LIVE Sonego-Kovacevic ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | occasione per spezzare una ‘maledizione’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno e ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma (SWE) che vede di fronte Lorenzo SONEGO all’americano Aleksandar Kovacevic per un posto in quarti. L’azzurro deve in tutti i modi vincere questo match e allontanare una specie di maledizione! L’obiettivo è quello di tornare in quarti di finale (sul campo) dopo oltre un anno dalla vittoria di Winston Salem, che ha segnato l’ultimo acuto del torinese al di fuori dei tabelloni Slam, dove ha giocato la migliore stagione della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

