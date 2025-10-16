LIVE Sonego-Kovacevic ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | azzurro in campo a minuti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:27 Azzurro che vuole spezzare la maledizione che lo ha colpito nei tornei al di fuori dello Slam negli ultimi 14 mesi: è da Winston Salem 2024 infatti che il torinese non vince due partite di fila nel circuito maggiore. 13:23 Finito il doppio, tra circa 10? in campo SONEGO e KOVACEVIC! 12:36 Primo set concluso nel doppio, non manca troppo quindi a Sonego!!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno e ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma (SWE) che vede di fronte Lorenzo SONEGO all’americano Aleksandar Kovacevic per un posto in quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

