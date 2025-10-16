CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della seconda vittoria a Stoccolma di Lorenzo SONEGO, che può tornar ea festeggiare un quarto di finale ottenuto sul campo a livello ATP. domani sarà derby azzurro con Berrettini o derby delle alpi con Humbert. Un saluto sportivo! 15:06 Partita che si è decisa negli ultimi due giochi del primo set, quando l’azzurro da 40-0 si era trovato 40-A e seconda, e l’USA aveva sbagliato una comoda volèe di rovescio che gli avrebbe dato il 7-5. Nel second poi quel punto spettacolare di Sonego ha tagliato le gambe a Kovacevic, che ha finito per ‘sciogliere’ ovvero mollare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Kovacevic 7-6, 6-1, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: l’azzurro rompe la maledizione delle due vittorie di fila!