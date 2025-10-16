LIVE Sonego-Kovacevic 7-6 4-1 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | l’azzurro conferma il break nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Con il dritto Kovacevic. 5-1 BREEEEAK! URLA SONEGO e ne ha ben donde. 0-40 Gratuito di rovescio. Ci sono tre match point sostanziali! 0-30 Gratuito con il dritto. Occhio che qui può terminare anzitempo la partita! 0-15 Doppio fallo (3°). 4-1 Conferma il break il torinese e si avvicina! 40-15 Ottimo kick e poi dritto di là a spostarlo! 30-15 Passeggiata verso la rete Sonego, risponde di dritto e passa Kovacevic. 30-0 SUPER rovescio lungoriga a segno di Sonego! 15-0 Per fortuna stecca di rovescio Kovacevic nello scambio. 3-1 Ace (7°), accorcia le distanze l’americano nel 2° set. 🔗 Leggi su Oasport.it

