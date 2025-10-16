LIVE Sonego-Kovacevic 7-6 1-0 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 PUNTO DEL TORNEOOO! CONTRO SMASH STILE FEDERER-RODDICK di SONEGO, a controbattere lo smash a colpo sicuro di Kovacevic! 1-0 A trenta Sonego! 40-30 ACE!!! Il quinto! 30-30 Dritto vincente inside in Kovacevic. Tutto ci sorprenderebbe tranne un break USA in apertura. 30-15 Lungo il brutto slice di Sonego. 30-0 ACE! 15-0 Serve Sonego! Nonostante nei primi 11 giochi non ci sia stata l’ombra di vantaggi, il set d’apertura è durato un’ora. SONEGO-Kovacevic 7-6(3)! Era 40-0 sul 5-6 l’azzurro, si è trovato a servire la seconda sul 40-A e set point per l’americano, che ha sbagliato una comoda volèe di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

