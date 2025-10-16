LIVE Sonego-Kovacevic 5-6 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | si gioca il tie-break del 1° set?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima vincente. Solito andamento inspiegabile dei match di Sonego. 40-40 Che fortuna! La volèe di rovescio di Kovacevic è uscita di un millimetro dopo che aveva avuto lo scambio in mano. Seconda, e adesso? 40-A Incredibile, risposta d’incontro di dritto sulla riga di Kovacevic. Set point, prima chance di break della partita. Impensabile! 40-40 Passa per miracolo il primo rovescio di Sonego, non il secondo. 40-30 Attenzione, altra gran risposta di Kovacevic che si porta di nuovo appresso a Sonego! 40-15 Risposta vincente da 40-0. 40-0 Servizio, attacco di dritto e volèe. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Bene l’esordio di #LorenzoSonego a #Stoccolma! Il torinese supera il britannico Fery 6-4 6-2 e vola agli ottavi di finale. Prossimo avversario: l’americano Kovacevic. - X Vai su X
STOCCOLMA: ESORDIO VINCENTE PER SONNY Buona la prima per il torinese Sonego: l'azzurro con 6-4, 6-2, batte il britannico Fery qualificandosi così per gli ottavi dove sfiderà Kovacevic. Ai quarti si defila la possibilità di un derby con Matteo Berrettini. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sonego-Kovacevic, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: in campo tra non molto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:36 Primo set concluso nel doppio, non manca troppo quindi a Sonego! Secondo oasport.it