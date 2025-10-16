CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima vincente. Solito andamento inspiegabile dei match di Sonego. 40-40 Che fortuna! La volèe di rovescio di Kovacevic è uscita di un millimetro dopo che aveva avuto lo scambio in mano. Seconda, e adesso? 40-A Incredibile, risposta d’incontro di dritto sulla riga di Kovacevic. Set point, prima chance di break della partita. Impensabile! 40-40 Passa per miracolo il primo rovescio di Sonego, non il secondo. 40-30 Attenzione, altra gran risposta di Kovacevic che si porta di nuovo appresso a Sonego! 40-15 Risposta vincente da 40-0. 40-0 Servizio, attacco di dritto e volèe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Kovacevic 5-6, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: si gioca il tie-break del 1° set?