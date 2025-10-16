LIVE Sonego-Kovacevic 5-6 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | inevitabile il tie-break nel 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Miracolo in recupero di Sonego, la palla corta sembrava vincente. 15-0 Non risponde di dritto sulla seconda Kovacevic. 5-6 Ace (4°). Meno uno al tie-break. Sonego non ha perso punti con la prima, Kovacevic ne ha persi due. 40-15 Risposta ad occhi chiusi da 40-0. 40-0 Ace sporco. 30-0 Non risponde di rovescio sulla seconda Sonego. 15-0 Non risponde di dritto sulla seconda Sonego. 5-5 E quindi, mancano solo due giochi alla soluzione del giallo: il tie-break! 40-15 Altra prima, poi il dritto al volo. 30-15 Non riesce a tamponare la prima di servizio però Kovacevic. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sonego-Kovacevic, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: in campo tra non molto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:36 Primo set concluso nel doppio, non manca troppo quindi a Sonego! Si legge su oasport.it