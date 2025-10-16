LIVE Sonego-Kovacevic 2-3 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | inizio on serve di 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Primo gratuito del match di dritto di Kovacevic. 15-0 Trova gli ultimi centimetri di campo con il rovescio l’USA, non controlla il controbalzo bimane Sonego. 3-3 A zero Sonego. Attendiamo che si giunga al tie-break a questo punto per rompere l’equilibrio. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Smorzata vincente Entrambi devono ancora perdere un punto con la prima in campo. 2-3 Ace (3°). In un battito di ciglia Kovacevic. 40-0 Ace (2°). 30-0 Ace (1°). 15-0 Slice e dritto di là. 2-2 Esce di poco il passante di rovescio di Kovacevic. A trenta l’azzurro! 40-30 Risposta vincente di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sonego-Kovacevic, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: in campo tra non molto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:36 Primo set concluso nel doppio, non manca troppo quindi a Sonego! Da oasport.it