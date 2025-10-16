LIVE Sonego-Kovacevic 2-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | inizio on serve
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Esce di poco il passante di rovescio di Kovacevic. A trenta l’azzurro! 40-30 Risposta vincente di dritto. 40-15 Non passa di rovescio Kovacevic. Attacco in chop di Sonego sufficiente. 30-15 In rete il pericoloso dritto lungoriga di Kovacevic. 15-15 Doppio fallo, perde così il primo punto in battuta nel match Sonego. 15-0 Servizio vincente. 1-2 A trenta Kovacevic. 40-30 Prima vincente. 30-30 Grande lob vincente di dritto di Sonego! 30-15 Lungo il lob di Kovacevic. 30-0 Dritto in corsa sulla riga di Kovacevic e chiusura di volo. 15-0 Servizio vincente di Kovacevic. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sonego-Kovacevic, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: in campo tra non molto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:36 Primo set concluso nel doppio, non manca troppo quindi a Sonego! Lo riporta oasport.it
