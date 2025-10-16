CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 A trenta Kovacevic. 40-30 Prima vincente. 30-30 Grande lob vincente di dritto di Sonego! 30-15 Lungo il lob di Kovacevic. 30-0 Dritto in corsa sulla riga di Kovacevic e chiusura di volo. 15-0 Servizio vincente di Kovacevic. 1-1 Due giochi comodi e rapidi al servizio. 40-0 Non risponde di rovescio l’USA. 30-0 Servizio vincente Sonego. 15-0 Ace (1°). 0-1 A quindici Kovacevic. 40-15 Palla corta mal toccata da Sonego. 30-15 Servizio dritto e comodo appoggio di volo Kovacevic. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Servizio e dritto. Si giocherà tutto o quasi sull’uno-due. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Kovacevic 1-2, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: inizio on serve