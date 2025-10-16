LIVE Sinner-Djokovic Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | va in scena la stessa semifinale dello scorso anno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, semifinale del Six Kings Slam 2025. A Riyadh (Arabia Saudita) va in scena la riedizione della semifinale della passata stagione: il numero 2 del mondo sfida il ventiquattro volte campione Major per un posto nella finalissima della ricca esibizione araba. L’italiano ha iniziato la propria difesa del titolo ieri contro Stefanos Tsitsipas. Il numero 2 del mondo ha messo in scena una grandissima prestazione battendo il greco 6-2, 6-3 e dimostrando di essere in ottima condizione fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: va in scena la stessa semifinale dello scorso anno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sarà Sinner-Djokovic in semifinale Al Six Kings Slam Sinner batte Tsitsipas in soli due set e vola in semifinale dove sfiderà Novak Djokovic #Tuttosport #Sinner - facebook.com Vai su Facebook

#Sinner-Djokovic, semifinale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X

LIVE Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: va in scena la stessa semifinale dello scorso anno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jannik Sinner e ... Come scrive oasport.it

Quando Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz, Six Kings Slam 2025: orari, programma semifinali, tv, streaming - Fritz saranno le semifinali del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione che si sta disputando sul cemento di Riad ... Lo riporta oasport.it

Six Kings Slam: Sinner supera Tsitsipas senza problemi e raggiunge Djokovic in semifinale - ATP | Segui il racconto LIVE della seconda sfida di giornata del Six Kings Slam: Sinner sfida Tsitsipas per raggiungere Djokovic in semifinale ... Si legge su ubitennis.com