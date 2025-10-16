LIVE Sinner-Djokovic Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | tra poco la seconda semifinale per raggiungere Alcaraz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 Djokovic esordisce in semifinale nella ricchissima edizione di Riyadh. Il serbo torna in campo dopo la sconfitta a sorpresa nel penultimo atto dell’ATP Master 1000 di Shanghai contro Valentin Vacherot (6-3, 6-4). Curiosità per scoprire la condizione fisica del tennista di Belgrado: nella sfida con il monegasco il pluricampione Slam ha avuto problemi fisici a partire dal quinto gioco. 20.16 L’italiano ha iniziato la propria difesa del titolo ieri contro Stefanos Tsitsipas. Il numero 2 del mondo ha messo in scena una grandissima prestazione battendo il greco 6-2, 6-3 e dimostrando di essere in ottima condizione fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: tra poco la seconda semifinale per raggiungere Alcaraz

