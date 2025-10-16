LIVE Sinner-Djokovic Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | attesa per la semifinale la stessa dello scorso anno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, semifinale del Six Kings Slam 2025. A Riyadh (Arabia Saudita) va in scena la riedizione della semifinale della passata stagione: il numero 2 del mondo sfida il ventiquattro volte campione Major per un posto nella finalissima della ricca esibizione araba. L’italiano ha iniziato la propria difesa del titolo ieri contro Stefanos Tsitsipas. Il numero 2 del mondo ha messo in scena una grandissima prestazione battendo il greco 6-2, 6-3 e dimostrando di essere in ottima condizione fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it

