CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 Buonasera amici di OA Sport. Carlos Alcaraz ha appena vinto agevolmente per 6-4 il primo set contro Tylor Fritz. Al termine della prima semifinale toccherà poi a Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, semifinale del Six Kings Slam 2025. A Riyadh (Arabia Saudita) va in scena la riedizione della semifinale della passata stagione: il numero 2 del mondo sfida il ventiquattro volte campione Major per un posto nella finalissima della ricca esibizione araba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: Alcaraz già avanti, a seguire tocca all’azzurro

