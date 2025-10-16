LIVE Sinner-Djokovic 6-4 6-2 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | l’azzurro domina e raggiunge Alcaraz in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DOVE VEDERE IN TV SINNER-ALCARAZ: ORARIO FINALE, PROGRAMMA, STREAMING 21.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Djokovic. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 21.40 Anche Djokovic tornerà in campo a Riyadh: sabato il serbo affronterà Taylor Fritz nella finale per il terzo posto. 21.39 Per entrambi sarà un’occasione importante per misurarsi nuovamente l’uno contro l’altro. In ogni sfida i due hanno fatto dei passi avanti per provare a sorprendere l’avversario: vedremo cosà succederà sabato dopo quanto successo in finale agli US Open poco più di un mese fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 6-2, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina e raggiunge Alcaraz in finale

