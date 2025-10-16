LIVE Sinner-Djokovic 6-4 4-1 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | doppio break per l’azzurro nel secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Break Sinner: Djokovic perde il controllo del rovescio in uscita dal servizio. Seconda 30-40 Rovescio lungolinea perfetto di Sinner che si procura un’altra palla break. 30-30 Prima al centro vincente a ristabilire l’equilibrio. 15-30 Djokovic perde il controllo del dritto con la palla che termina ampiamente lunga 15-15 Atterra di poco in corridoio la risposta dell’italiano 0-15 Risposta aggressiva di Sinner che ruba il tempo al serbo 3-1 Gioco Sinner: servizi ad uscire, rovescio in contropiede e smash vincente. 40-0 Prima ad uscire e dritto in contropiede. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sinner-Djokovic, al Six Kings Slam: Jannik cerca il pass per la finale Diretta alle 20.30 - X Vai su X
#tennis , i complimenti di #Djokovic a #Sinner: “Mi somiglia”. Questa sera i due campioni si affronteranno al #SixKingSlam - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sinner-Djokovic 6-4, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: l’italiano vince il primo set - 15 Termina di poco in corridoio la risposta d'incontro di Sinner. Scrive oasport.it
Sinner-Djokovic diretta Six Kings Slam: segui la semifinale di Jannik a Riad. Tennis LIVE - L'azzurro numero due al mondo torna in campo nel torneo di esibizione per sfidare la leggenda serba: in palio c'è un posto per la finale ... Segnala msn.com
Sinner-Djokovic, la diretta al Six Kings Slam: Jannik vuole la finale con Alcaraz o Fritz - Sinner sfida Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Segnala fanpage.it