CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Gioco Djokovic: ancora uno-due per il serbo che si concede un’ultima chance in questo primo set. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Sinner arriva bene sulla smorzata del serbo, finta l’incrociato e poi va a segno con il lungolinea 30-0 Stupendo rovescio lungolinea di Djokovic. 15-0 Uno-due per il serbo. 5-3 Gioco Sinner: grande prima ad uscire dell’italiano. Djokovic tocca la risposta ed impedisce all’azzurro il game perfetto. 40-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee!!! Terzo consecutivo per l’italiano, ancora al centro. 30-0 Aceeeeee!! Questa volta il servizio è violento alla T 15-0 Ace! Servizio perfetto ad uscire per l’italiano che sfrutta benissimo le palle nuove. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Djokovic 5-4, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: l'italiano serve per vincere il primo set