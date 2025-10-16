LIVE Sinner-Djokovic 0-0 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori Chi raggiungerà Alcaraz?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 20.30 Termina il warm-up. 20.28 Quello odierno sarà l’undicesimo confronto tra i due giocatori con Sinner che è avanti 6-4 ed è in serie aperta da cinque partite. 20.26 Inizia il riscaldamento pre-match 20.25 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 20.24 Entra in campo Jannik Sinner, numero 2 del mondo. L’italiano fa il suo ingresso sulle note di Power di Kanye West. 20.23 È il momento dell’ingresso in campo di Novak Djokovic sulle note di Thunderstruck degli ACDC 20.21 Si spengono le luci sul centrale di Riyadh. 🔗 Leggi su Oasport.it
