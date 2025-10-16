LIVE Paolini-Kudermetova WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:59 Quello che andremo a commentare sarà il sesto confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con la russa avanti 3-2. 8:54 L’americana Kessler completa l’opera superando in due set la russa Samsonova. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Paolini e Kudermetova. 8:13 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta i Paolini-Kudermetova. Appena concluso un equilibrato primo set tra Samsonova e Kessler, con quest’ultima impostasi per 7-6. Al termine di questo incontro toccherà all’azzurra. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Paolini-Kudermetova, incontro valido per il secondo turno del torneo WTA 500 di Ningbo. 🔗 Leggi su Oasport.it
