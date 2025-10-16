CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:13 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta i Paolini-Kudermetova. Appena concluso un equilibrato primo set tra Samsonova e Kessler, con quest’ultima impostasi per 7-6. Al termine di questo incontro toccherà all’azzurra. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Paolini-Kudermetova, incontro valido per il secondo turno del torneo WTA 500 di Ningbo. La tennista italiana, reduce dalla semifinale WTA 1000 di Wuhan (perse contro la statunitense Coco Gauff dopo aver firmato l’impresa contro la polacca Iga Swiatek), incomincerà la propria avventura sul cemento della località cinese e sarà attesa da un incrocio impegnativo, assolutamente da non sottovalutare se si vorrà proseguire il cammino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Kudermetova, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: l’azzurra in campo dopo Kessler-Samsonova