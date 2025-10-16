LIVE Paolini-Kudermetova 6-2 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | l’azzurra conquista il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 ACE di seconda Kudermetova. 15-0 Servizio e dritto a bersaglio per la russa. 1-0 Game Paolini. Non passa la risposta di rovescio di Kudermetova. 40-15 Difesa strepitosa di Jasmine, che chiude con il rovescio incrociato vincente. 30-15 Servizio e dritto lungolinea splendido dell’azzurra. 15-15 Dritto inside out ben giocato dalla russa. 15-0 Servizio e schiaffo al volo vincente dell’italiana. SECONDO SET 6-2 PRIMO SET PAOLINI! Decolla l’ennesimo rovescio di Kudermetova. Termina qui il primo parziale. 30-40 SET POINT PAOLINI! Gran difesa della toscana, che gioca un insidiosissimo dritto in chop. 🔗 Leggi su Oasport.it
