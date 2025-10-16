LIVE Paolini-Kudermetova 6-2 7-5 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | altro piccolo passo verso le Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:43 Prestazione solidissima dell’italiana, che dopo aver dominato il primo parziale ha tenuto a bada il tentativo di reazione dell’avversaria. JASMINE PAOLINI b. VERONIKA KUDERMETOVA 6-2 7-5! Finisce qui, con il terzo doppio fallo della russa. Paolini non steca e compie un altro piccolo passo in avanti verso le Finals. Domani l’azzurra ai quarti troverà la svizzera Belinda Bencic. 40-AD MATCH POINT PAOLINI! Si ferma sul nastro il rovescio in uscita dal servizio di Kudermetova. 40-40 Scambio durissimo sulla diagonale del rovescio chiuso dall’errore della tennista di Kazan. 🔗 Leggi su Oasport.it
