LIVE Paolini-Kudermetova 6-2 4-3 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | controbreak immediato dell’azzurra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Il nastro trascina in corridoio la risposta di rovescio della tennista di Kazan. 30-15 Risposta di dritto vincente di Kudermetova. 30-0 Servizio e dritto ben giocato dalla toscana. 15-0 La russa stringe troppo l’angolo del dritto incrociato. 4-4 Game Kudermetova. Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto di Paolini, che torna ora alla battuta. 40-30 Primo doppio fallo della tennista di Kazan. 40-15 Dritto inside out in avanzamento comodo per l’azzurra. 40-0 Dritto lungolinea seguito da quello a campo aperto vincente della russa. 30-0 Prima al centro vincente Kudermetova. 🔗 Leggi su Oasport.it
