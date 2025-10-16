LIVE Paolini-Kudermetova 6-2 2-1 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 In corridoio il dritto in controbalzo di Jasmine. 30-0 Prima al centro vincente della russa. 15-0 Decolla la risposta di dritto dell’italiana. 2-1 Game Paolini. Se ne va il rovescio difensivo di Kudermetova. 40-15 Non passa il rovescio lungolinea dell’azzurra. 40-0 Dritto incrociato solido e profondo della toscana. 30-0 Prima al centro vincente di Jasmine. 15-0 A metà rete la risposta di dritto della russa. 1-1 Game Kudermetova. Si ferma sul nastro la risposta di rovescio di Paolini, che torna ora alla battuta. 40-0 Forcing a suon di dritti della tennista di Kazan. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
WTA Ningbo: Tomljanovic sorprende Tauson, avanza Muchova. Per Paolini c'è Kudermetova - X Vai su X
LIVE Paolini-Kudermetova, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: subito un esordio complicatissimo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Paolini- Segnala oasport.it
Cincinnati: Jasmine Paolini batte Kudermetova in tre set e vola in finale - Il primo set é volato via velocissimo, scorrendo in assoluto equilibrio fino al settimo game. Si legge su ansa.it
Paolini da sogno a Cincinnati: Kudermetova si arrende, ora Swiatek per il titolo! - La numero 1 d'Italia supera Veronika Kudermetova con lo score 6- Riporta tuttosport.com