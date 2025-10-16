LIVE Paolini-Kudermetova 4-1 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | break dell’italiana!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 ACE Kudermetova. 15-0 In ritardo Jasmine su questo dritto. 4-1 Game Paolini. Scappa via la risposta di rovescio della tennista di Kazan. 40-30 Completamente fuori misura la risposta di rovescio della russa. Palla del 4-1. 30-30 Se ne va il rovescio di Kudermetova. 15-30 Non passa il dritto difensivo della toscana. 15-15 Ottima prima al centro di Jasmine. 0-15 Dritto in contropiede vincente della russa. 3-1 BREAK PAOLINI! In corridoio il rovescio della tennista di Kazan. C’è il break! 15-40 Dritto incrociato a tutto braccio della russa. 0-40 Tre palle break Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it
