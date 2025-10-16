LIVE Paolini-Bencic WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | l’ostica veterana svizzera sulla strada verso le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE del quarto di finale del WTA 500 di Ningbo tra Jasmine Paolini e la svizzera Belinda Bencic. Quarto confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con l’elvetica avanti per 2-1. Nell’ultima sfida si è però imposta comodamente l’azzurra, che con un duplice 6-1 superò la prossima rivale nella United Cup 2024. La vincente dell’incontro troverà in semifinale una tra l’australiana Ajla Tomljanovic e la kazaka Elena Rybakina. Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento dopo aver contribuito magistralmente al secondo successo consecutivo per la nazionale in Billie Jean King Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it

